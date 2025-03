Rei Charles é internado devido a efeitos colaterais provocados por tratamento contra o câncer

O rei Charles, do Reino Unido, foi hospitalizado nesta quinta (27) por um curto período. Segundo um comunicado do Palácio De Buckingham, Charles sofreu efeitos colaterais do tratamento que enfrenta contra um câncer. Depois de ir ao hospital e passar por exames, o rei foi liberado. Por precaução, os compromissos de amanhã foram desmarcados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!