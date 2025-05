Reino Unido inicia as comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

O Reino Unido deu início nesta segunda-feira (05) às comemorações pelos 80 anos do fim da segunda guerra mundial. A reconstituição do discurso do ex-primeiro-ministro britânico e líder durante a segunda guerra mundial Winston Churchill, na Inglaterra, parou para assistir ao desfile de mais de 1300 militares. Três gerações da família real estavam presentes. A celebração acontece em um momento de indefinição no leste europeu. Ontem (04), o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que espera não precisar de armas nucleares contra a Ucrânia.



