Relatório registra mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo até janeiro deste ano

Um relatório divulgado, nesta segunda-feira (16), por um instituto internacional registrou mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo até janeiro deste ano. Rússia e Estados Unidos são os países com maior potencial nuclear e concentram cerca de 90% das reservas mundiais. Cada um tem mais de 5 mil ogivas. A China tem 600 e já anunciou que deve atingir mil em até 8 anos. A Coreia do Norte aparece com 50 ogivas. Na Europa, a França tem maior poder atômico que o Reino Unido, mas o grupo liderado pela Inglaterra, anunciou que vai aumentar o arsenal nuclear. Já, o governo de Israel não reconhece oficialmente possuir armas nucleares, embora o instituto aponte que o país tem 90 ogivas.



