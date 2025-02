Relembre os jogadores que retornaram ao Brasil após fazer sucesso no exterior

Neymar é a estrela solitária de uma geração de jogadores brasileiros. A volta dele ao Santos empolga torcedores do clube e até mesmo de times adversários. Porém, ele não é o único a seguir esse caminho. Muitos craques do futebol nacional, depois de fazerem sucesso no exterior, voltaram ao Brasil para continuar construindo sua história no esporte. Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho são alguns dos casos mais conhecidos. Confira!



