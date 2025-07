Representantes da UE se reúnem para tentar acordo e evitar as tarifas de 30% de Trump

A União Europeia quer evitar as tarifas de 30% anunciadas pelos Estados Unidos e tenta chegar a um acordo. Representantes dos 27 países do bloco se reuniram nesta segunda-feira (14), na Bélgica, para discutir uma estratégia. Os ministros da União Europeia concordaram em adiar medidas retaliatórias e dar prioridade à negociação com os Estados Unidos. A taxa de 30% imposta por Donald Trump passa a valer no dia primeiro de agosto. Mas segundo representantes europeus, ainda há tempo para um acordo. O bloco afirma que a tarifa prejudicaria o fluxo comercial entre os dois lados do Atlântico, que passa dos R$ 26 bilhões por dia.



