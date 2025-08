Representantes de 180 países se reúnem na Suíça para negociar acordo contra poluição por plástico

Representantes de 180 países se reúnem, na Suíça, para negociar o primeiro acordo global contra a poluição por plástico. Serão dez dias de conversas com o objetivo de definir medidas para reduzir a produção, o consumo e o descarte do material no mundo.



