Representantes de mais de 40 países se reúnem em Berlim para discutir a agenda da COP 30

Diplomatas e ministros de mais de 40 países estão reunidos em Berlim, na Alemanha para discutir a agenda da COP 30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontece em novembro, no Brasil. O brasileiro André Corrêa do Lago, o presidente da COP 30, disse que é preciso trabalhar em parceria, como o conceito de mutirão onde uma comunidade se junta para resolver um problema.



