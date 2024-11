Retorno de Trump à Casa Branca pode criar janela de oportunidades para o Brasil

Economistas apontam que o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos pode criar uma janela de oportunidades para o Brasil. O provável endurecimento da guerra comercial entre China e EUA pode beneficiar o agronegócio brasileiro. Da mesma forma, a queda de braço entre os principais parceiros comerciais do Brasil pode ter efeitos positivos sobre a balança comercial e também na cotação do dólar aqui no país.