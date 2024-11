Reviravolta no caso dos bombons envenenados: morte foi causada por açaí entregue pelo padrasto

Reviravolta no caso dos meninos que morreram após comerem um bombom envenenado, no Rio de Janeiro. Rafael da Rocha Furtado era ex-namorado da mãe de um dos meninos que acreditavam ter sido envenenados com um bombom, em setembro. Agora, as investigações mostram que Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, ex-enteado de Rafael, recebeu dele um açaí contaminado com veneno para rato. A polícia fez buscas no Morro da Primavera, na zona norte do Rio, atrás do homem apontado como o verdadeiro responsável pelo crime, mas, ele não foi encontrado.