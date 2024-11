Ricardo Nunes é reeleito prefeito de SP com mais de 1 milhão de votos de diferença sobre Boulos

Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito, com diferença de mais de 1 milhão de votos sobre o adversário, Guilherme Boulos, do PSOL. No dia seguinte à vitória, Nunes esteve na sede da RECORD, na zona oeste de capital paulista. O prefeito foi entrevistado no Balanço Geral. Ele comemorou a vantagem sobre Boulos e falou sobre a primeira ação no segundo mandato.