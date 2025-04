Rio Grande do Sul tem alerta para novas tempestades, com ventos de até 100 km/h

Os gaúchos mal se recuperaram do temporal do início da semana e já se preparam para novas chuvas. A tempestade causou transtornos em toda Porto Alegre (RS). Árvores seguem caídas nas ruas e muitas casas estão destelhadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Porto Alegre e a região metropolitana estão na rota de uma frente fria que provoca tempestades. A previsão também é de rajadas de ventos, entre 60 km/h e 100 km/h. A Defesa Civil orienta que a população se mantenha afastada de áreas de risco. Mais de 300 mil imóveis chegaram a ficar sem luz com a ventania no início da semana.



