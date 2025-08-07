Logo R7.com
Japão faz cerimônia para lembrar os 80 anos do lançamento da bomba atômica em Hiroshima

Cerimônia marca o momento exato do ataque que resultou na morte de cerca de 140 mil pessoas

JR na TV|Do R7

O Japão fez uma cerimônia para lembrar os 80 anos do lançamento da bomba atômica em Hiroshima. Um minuto de silêncio foi feito às 8h15 da manhã, horário exato em que a bomba atingiu a cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 140 mil pessoas morreram. Três dias depois, outra bomba foi lançada sobre Nagasaki. Os ataques nucleares provocaram a rendição do Japão.

