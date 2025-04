Rio: sete ônibus são sequestrados por criminosos durante operações da PM contra o tráfico

Uma operação da Polícia Militar para reprimir o tráfico de drogas provocou o fechamento de 42 escolas no Rio de Janeiro. Os PMs percorreram as ruas de sete comunidades do complexo da Maré, na zona norte da cidade. Barricadas erguidas para dificultar o acesso da polícia foram retiradas. Durante a ação, um ônibus foi tomado por criminosos e colocado no meio de uma via expressa, que chegou a ficar bloqueada por alguns minutos. Além das escolas fechadas, o clima de tensão ainda impediu o atendimento em seis unidades de saúde da região.



