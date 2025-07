RJ: flanelinhas orientam motoristas a estacionar em locais proibidos

Imagine tentar estacionar na rua e não conseguir porque a vaga, que está livre, foi reservada por flanelinhas? Ou estacionar em local proibido sem saber, e depois receber uma multa? É o que está acontecendo, no Rio de Janeiro. Para enganar os motoristas, um adesivo foi colado na placa, sugerindo que a proibição só vale aos finais de semana. Um risco para diversas pessoas que estacionam em local proibido sem saber. De acordo com o código brasileiro de trânsito, estacionar em local proibido pode resultar em multa de R$ 195, perda de cinco pontos na carteira, e possibilidade de guincho do veículo.



