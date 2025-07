RJ: Grupos criminosos que atuam na zona oeste são alvos de operação da polícia

Grupos criminosos que atuam na zona oeste do Rio de Janeiro foram alvo de uma operação da polícia pelo segundo dia seguido. Entre os procurados está um ex-miliciano, agora aliado à principal facção do estado, o Comando Vermelho. A polícia também apreendeu carros blindados e um fuzil que eram usados por facções milicianas. O grupo teria se aliado ao Terceiro Comando Puro, a segunda maior facção do estado, para reagir às investidas do CV.



