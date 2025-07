RJ: Polícia Civil faz operação contra quadrilha especializada em crimes cibernéticos

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação contra uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos. O grupo fez vítimas por todo o país. Um casal de empresários de Goiás é apontado como um dos principais beneficiários do esquema. A investigação descobriu que a quadrilha invadia dispositivos eletrônicos e acessava as contas bancárias das vítimas. Segundo a polícia, a quantia desviada ia para laranjas e depois era transferida para construtoras e transportadoras que estavam no nome dos criminosos.



