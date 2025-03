Rodovia Anchieta é liberada 15 horas depois de carreta desgovernada derrubar uma passarela

A rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral sul, foi liberada quase 15 horas depois que uma carreta desgovernada derrubou uma passarela de pedestres. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A estrada é o único acesso permitido para caminhões até o Porto de Santos. Com a pista fechada, muitos motoristas passaram a noite no trânsito. Alguns passageiros não esperaram a rodovia ser liberada e desceram o trecho de serra a pé. Por causa do acidente, a autoridade portuária informou, em nota, que os terminais estão recebendo os caminhões fora do horário agendado até a normalização do fluxo de veículos.



