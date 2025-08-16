Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores

A menos de três meses para o início da COP30 em Belém, moradores denunciam que uma rodovia em construção colocou abaixo parte da floresta nativa. Além disso, o início da construção da estrada destruiu áreas de pesca e cultivos tradicionais da região. A defensoria pública investiga o caso.



