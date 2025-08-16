Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores

Moradores apontam devastação na floresta e prejuízos à pesca na região

JR na TV|Do R7

A menos de três meses para o início da COP30 em Belém, moradores denunciam que uma rodovia em construção colocou abaixo parte da floresta nativa. Além disso, o início da construção da estrada destruiu áreas de pesca e cultivos tradicionais da região. A defensoria pública investiga o caso.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belém
  • COP30
  • Meio ambiente
  • Pará
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.