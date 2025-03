Roubos a pedestres: levantamento exclusivo do JR mapeia locais mais perigosos de SP

Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record mapeou os locais com mais casos de roubos e furtos a pedestres na cidade de São Paulo. Os locais com mais casos são o Brás e a Praça da República, na região central da cidade, e Santana, na zona norte. O número é preocupante. Em média, a cada dez minutos, um crime desse tipo é registrado no estado.



