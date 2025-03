Rússia anuncia suspensão dos ataques contra infraestrutura de energia da Ucrânia por 30 dias

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (18), a suspensão dos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia por 30 dias, após uma conversa entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. A Casa Branca destacou que o cessar-fogo parcial é o primeiro passo para uma paz duradoura, com ambos os países concordando em iniciar negociações para o fim do conflito. Além disso, foi acordada a troca de 350 prisioneiros russos e ucranianos, enquanto as próximas etapas para um cessar-fogo total serão discutidas no Oriente Médio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apoiou a medida, mas aguarda mais detalhes sobre o acordo.



