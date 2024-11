Rússia divulga imagens de ataque com drones contra tropas da Ucrânia na região de Kharkiv

A Rússia divulgou imagens de um ataque com drone contra tropas ucranianas no leste do país. No vídeo, publicado pelo Ministério da Defesa russo, os soldados ucranianos correm de abrigo subterrâneo na região de Kharkiv cobertos por fumaça, após um drone atingir o local. Outros ataques com drones foram registrados na capital Kiev. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas. Nos últimos dias, moscou intensificou os bombardeios aéreos contra a capital ucraniana.