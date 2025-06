Rússia lança mais de 400 drones e 40 mísseis em ataque contra a Ucrânia

A Rússia lançou, nesta sexta (6), mais de 400 drones e 40 mísseis em um ataque contra a Ucrânia. O bombardeio atingiu seis regiões do país, incluindo a capital, Kiev. Pelo menos quatro pessoas morreram. O Exército russo informou que os ataques tinham como alvo instalações de infraestrutura militar e foram uma retaliação à ofensiva ucraniana que destruiu aeronaves russas, no último domingo (1º).



