Rússia multa Google por bloquear 17 canais de televisão a favor do governo no Youtube

A Rússia multou o Google por bloquear 17 canais de televisão no Youtube que são a favor do governo. Segundo jornais russos, o valor a ser pago pela empresa americana é de 2,5 decilhões de dólares, maior do que toda a riqueza mundial. A multa é progressiva e vem aumentando há três anos, quando a Justiça russa ordenou a liberação dos canais. O Youtube alega que esses canais violaram regras comerciais. Em 2022, o Google entrou com pedido de falência no país, alegando que as dívidas eram maiores do que os valores depositados em nome da empresa.