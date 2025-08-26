Sabesp vai reduzir pressão da água durante a noite por causa de baixo nível de reservatórios

A companhia de saneamento básico de São Paulo vai reduzir a pressão da água durante a noite e a madrugada, em toda a região metropolitana a partir desta quarta-feira (27). A medida foi tomada por causa do baixo nível dos reservatórios. A expectativa é economizar 4 mil litros de água por segundo. A falta de chuvas reduziu o volume dos reservatórios para 38%. É o pior cenário desde a crise hídrica: em 2014 quando o volume chegou a 12%.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!