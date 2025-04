Saiba as dicas de especialistas para quem não consegue evitar as frituras na alimentação

O Jornal da Record traz dicas importantes para quem não consegue evitar as frituras na alimentação. Especialistas orientam que esse tipo de alimento deve ser consumido com moderação e que é preciso estar atento à qualidade do óleo utilizado. As frituras são clássicas na culinária brasileira: estão nas comidas de rua e nas refeições feitas em casa. Com frequência, elas geram preocupações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!