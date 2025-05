Saiba como fica a previsão do tempo para esta sexta (23)

O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alertas de temporais para 70 municípios entre o Paraná, litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital paulista, a semana termina chuvosa e fria, com 22 graus à tarde. O sábado será nublado com máxima de 23. No domingo (25), o sol aparece e esquenta até os 27. Entre Vitória e Recife, os ventos do oceano formam as instabilidades. Na região Centro-oeste, tempo seco e quente.



