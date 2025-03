Saiba como fica o tempo nesta sexta (7)

As fortes chuvas que preocupam autoridades do Pará e do Ceará devem começar a diminuir só na segunda quinzena de março. Para esta sexta (7), o Instituto Nacional de Meteorologia mantém cerca de 450 municípios do Norte e Nordeste em perigo para temporais. As capitais Macapá, Belém e São Luís devem registrar chuva forte em vários momentos do dia. Em São Paulo, a chuva vem isolada e rápida no fim da tarde, sem alertas.



