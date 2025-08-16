Saiba os cuidados com a saúde necessários em dias de baixos índices de umidade do ar

Os baixos índices de umidade do ar têm chamado a atenção nos últimos dias. Por que isso acontece? E quais os cuidados que devemos ter com a saúde? Os cuidados nesse período incluem beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre à tarde, e manter o ambiente úmido. Esse cenário de seca só deve ser revertido em setembro, com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!