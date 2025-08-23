Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico

Com a praia e o calor, Juan Pablo Vojvoda já está acostumado. Afinal, foram mais de quatro anos no comando do Fortaleza. O argentino, agora, vai ter que se acostumar com a pressão de comandar o time de Neymar. O contrato com o Santos vai até o fim de 2026. Vojvoda trouxe a sua comissão técnica, composta por cinco profissionais. Entre eles, o psicólogo Christian Rodrigues, que terá a missão de ajudar os jogadores a enfrentar a pressão dentro e fora de campo. Nesta sexta-feira (22), Vojvoda esteve no centro de treinamentos do Santos e conheceu o elenco. Ele ainda não deve estrear na rodada desta de fim de semana do Brasileirão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!