Santos retorna aos treinamentos após quatro dias de folga; time se prepara para o Brasileirão

Nesta sexta (21), o Santos retornou aos treinos depois de quatro dias de folga e Neymar foi a campo pela primeira vez desde a lesão que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista. O camisa dez do Peixe fez uma atividade leve no gramado, com pouco contato com bola. A expectativa do departamento médico é que ele possa jogar na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30 de março contra o Vasco. O ídolo santista teve um edema na coxa esquerda e, nos últimos dias, estava se tratando em casa.



