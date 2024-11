Seca extrema faz Mato Grosso do Sul decretar situação de emergência

Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa da seca extrema, que favorece o avanço das queimadas pelo Cerrado e o Pantanal. O prejuízo causado pelo fogo já supera os R$ 14 bilhões em todo o país. No entanto, as perdas podem ser maiores, já que proprietários rurais vão precisar investir na renovação do solo destruído para as próximas colheitas.