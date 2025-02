Secretário-geral da ONU elogia contribuição de Donald Trump no cessar-fogo entre Israel e Hamas

No terceiro dia do Fórum Econômico De Davos, na Suíça, o secretário-geral das ONU elogiou a contribuição de Donald Trump para o cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas. Antonio Guterres afirmou que o então presidente eleito teve um papel fundamental. Quem também se manifestou sobre Trump foi o presidente panamenho. José Raúl Mulino disse que o Canal do Panamá vai continuar administrado pelo país.