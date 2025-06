Segue desconhecida a extensão dos danos causados às instalações nucleares do Irã após ataques

Ainda é desconhecida a extensão dos danos causados às instalações nucleares do Irã nos ataques de Israel e dos Estados Unidos. A agencia de energia atômica da ONU ainda está impedida de visitar as usinas atingidas. O presidente Donald Trump voltou a dizer que as instalações nucleares do Irã foram destruídas. A declaração foi feita depois da agencia de inteligência de defesa americana apresentar um relatório preliminar em que afirma que os bombardeios causaram danos menores dos que os anunciados pelo presidente. Trump afirmou que o documento não estava concluído e era apenas para consulta interna do governo.



