Segundo suspeito de atirar em Gritzbach presta depoimento no Departamento de Homicídios em SP

O soldado da Polícia Militar suspeito de ser o segundo homem a atirar em Vinícius Gritzbach prestou depoimento, nesta quinta (23), no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na capital paulista. Ruan Silva Rodrigues falou por quase uma hora. Ele afirma que estava de férias e não se lembra do que fez na data do crime, mas que não esteve no Aeroporto Internacional de São Paulo. O soldado foi preso na última terça (21).