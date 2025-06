Seis em cada dez ligações no Brasil são de telemarketing, aponta Anatel

De acordo com a Anatel, a cada dez ligações feitas no Brasil, seis são de telemarketing. Essas chamadas registraram queda de 40%, este ano, mas o número ainda está na casa dos bilhões. Essas chamadas automáticas de telemarketing são geradas por robôs, que disparam centenas de ligações ao mesmo tempo. Segundo o último levantamento da Anatel, em abril, os brasileiros receberam 10 bilhões de chamadas desse tipo e mesmo bloqueando o contato, os telefonemas continuam, porque os robôs usam números diferentes a cada ligação.



