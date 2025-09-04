Seis suspeitos morrem durante operação policial contra facção criminosa na zona oeste do RJ

Seis suspeitos morreram durante operação na comunidade da Vila Aliança, no Rio de Janeiro. O tiroteio assustou e prejudicou a rotina dos moradores. Três estações de trem foram fechadas por causa do tiroteio. Passageiros deitaram no chão para se proteger. Linhas de ônibus mudaram a rota depois de seis coletivos terem sido usados pelos criminosos para bloquear as ruas. Desde o início do ano, 108 ônibus já foram alvos de ações criminosas.

Durante a operação, seis criminosos fizeram um homem e uma criança como reféns em uma casa na comunidade. O imóvel foi cercado pela polícia. Todos os suspeitos foram mortos no confronto. As vítimas foram libertadas, em segurança. A operação tinha o objetivo de prender os assassinos de uma jovem morta em um baile funk, em agosto. Segundo testemunhas, ela foi morta após ter recusado sair com um dos chefes do tráfico da região. Os dois principais alvos não foram encontrados.