Senado adia votação de projeto que regulamenta bingos, cassinos e jogo do bicho

O Senado adiou a votação do projeto que regulamenta e legaliza bingos, cassinos, apostas em corridas de cavalos e o jogo do bicho. A decisão sobre o tema será tomada no próximo ano. Os ministérios da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social têm um prazo de 30 dias para responder aos questionamentos apresentados pela mesa diretora do Senado.