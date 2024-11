Senado vota projeto de lei sobre transparência em emendas parlamentares

O Senado deve votar ainda hoje o projeto de lei que estabelece novas regras de transparência para o pagamento de emendas parlamentares. Pela proposta, as emendas deverão ser prioritariamente destinadas para políticas públicas. Os órgãos do Executivo terão que publicar, até o dia 30 de setembro de cada ano, a lista de projetos que serão executados no ano seguinte. A relação deverá ser detalhada com os projetos de investimento, estimativas, de custo e informações sobre as execuções física e também financeira. A medida visa evitar questionamentos sobre transparência, que levaram inclusive o Supremo Tribunal Federal a suspender os pagamentos desde agosto.