Sete estudantes morrem em acidente de ônibus no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul

Sete estudantes morreram e cinco pessoas ficaram gravemente feridas após um ônibus que transportava 36 pessoas sair da pista e capotar no Vale do Taquari (RS), a menos de um quilômetro do destino final. No veículo, estavam alunos, professores e o motorista do curso de Paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria, que iriam para uma fazenda de cactos em Imigrante. Equipes de resgate usaram máquinas agrícolas para estabilizar o veículo, que caiu em uma ribanceira. A principal hipótese é falha nos freios, e o motorista, resgatado com ferimentos leves, afirmou ter perdido o controle do veículo. A universidade decretou luto oficial e prepara apoio psicológico às famílias.



