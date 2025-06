Sorteios definem confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana

Os confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-americana foram sorteados hoje (02). Internacional e Flamengo se enfrentam por uma vaga nas quartas de final. O São Paulo vai até a Colômbia jogar contra o Atlético Nacional. O Palmeiras pega o Universitário, do Peru. O atual campeão, Botafogo, enfrenta a LDU, do Equador, e o Fortaleza joga contra o Vélez Sarsfield, da Argentina. Pela Copa Sul-americana, o Bahia joga contra o América de Cali, da Colômbia, na repescagem. O vencedor pega o Fluminense nas oitavas de final. O Vasco terá pela frente o Independiente Del Valle, do Equador. Já, o Grêmio encara o Alianza Lima, do Peru. Por fim, o Atlético Mineiro joga contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.



