SP: incêndio em shopping do Brás será investigado; prejuízo diário é estimado em R$ 25 milhões O shopping estava com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, mas com licença da Prefeitura para funcionar

JR na TV|Do R7 31/10/2024 - 20h57 (Atualizado em 31/10/2024 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share