STF autoriza abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA

O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de investigação contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O STF atendeu a pedido da Procuradoria-geral da República. O relator vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já determinou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, para esclarecer a atuação do filho. O procurador-geral da república, Paulo Gonet, afirmou que Eduardo Bolsonaro tem dito publicamente que atua junto ao governo americano para tentar aplicar sanções contra ministros do STF. Ele vai ser investigado por suposta coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.



