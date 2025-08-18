Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

STF decide que sentenças ou atos de governos estrangeiros não têm validade automática no Brasil

Foi em resposta a um questionamento do Instituto Brasileiro de Mineração

JR na TV|Do R7

O Supremo Tribunal Federal decidiu que leis, sentenças ou atos de governos estrangeiros não têm validade automática no Brasil. Foi em resposta a um questionamento do Instituto Brasileiro de Mineração, sobre a possibilidade de municípios moverem ações no exterior, em referência ao processo que investiga o desastre da barragem de Mariana. Para o ministro Flávio Dino as decisões judiciais estrangeiras devem passar pelos mecanismos de cooperação internacional de que o Brasil faz parte e por homologação no STF. A decisão é vista como uma resposta sobre a validade de sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Flávio Dino
  • Internacional (time)
  • Mineração
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.