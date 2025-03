STF forma maioria para manter ex-deputado Daniel Silveira preso

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter preso o ex-deputado federal Daniel Silveira. A Justiça tinha concedido liberdade condicional a Silveira em outubro do ano passado, mas ele voltou à prisão na véspera do Natal, depois de descumprir medidas impostas pelo STF.



