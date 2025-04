STF forma maioria para manter multa a Bolsonaro por site com notícias negativas sobre Lula

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma multa de R$ 40 mil a Jair Bolsonaro. O ex-presidente e partidos da coligação foram condenados por criar um site para publicar notícias negativas sobre a chapa de Lula e Alckmin durante as eleições de 2022. Já no caso de importunação a uma baleia jubarte, a ação foi arquivada pelo Ministério Público Federal.



