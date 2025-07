STF homologa acordo do governo para reembolsar valores descontados de beneficiários do INSS

O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo do governo federal para reembolsar os valores descontados irregularmente de aposentados e pensionistas do INSS. Agora, milhões de beneficiários do INSS vão ter direito ao ressarcimento imediato. O acordo assinado pela Advocacia-Geral da União, Ministério da Previdência e o INSS, foi homologado pelo ministro Dias Tofolli, do STF. O objetivo também é evitar a judicialização do tema. O Ministério da Previdência deve divulgar nos próximos dias o calendário de ressarcimento dos aposentados e pensionistas, que já questionaram os descontos.



