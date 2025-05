STF interroga ex-comandante da Aeronáutica em ação que investiga suposta trama golpista

O brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da FAB, afirmou nesta quarta-feira (21), em depoimento ao STF, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado de que não havia indícios de fraude nas urnas eletrônicas antes do segundo turno das eleições de 2022. Ainda assim, teria pressionado pela postergação da divulgação do relatório das Forças Armadas que atestava a segurança do sistema. As declarações foram dadas durante a fase de oitivas da ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado liderada por integrantes do governo Bolsonaro.



