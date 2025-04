STF intima Bolsonaro em hospital sobre início de ação por suposta tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital em que ele está internado, em Brasília, sobre o início da ação por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Como o ex-presidente foi submetido a uma nova cirurgia, a Corte aguardou uma data adequada para a comunicação formal. No entanto, como Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo pela internet ontem, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que já havia a possibilidade de citar e intimar o ex-presidente.



