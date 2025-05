STF torna réus 10 dos 12 denunciados do chamado ‘núcleo três’ da suposta tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus dez integrantes do chamado 'núcleo três' da suposta tentativa de golpe de Estado. O grupo é formado por militares e um agente da Polícia Federal. Dois denunciados foram absolvidos. A Subprocuradora-Geral da República representou o procurador-geral, Paulo Gonet.



