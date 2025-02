STJ mantém pedido de anulação de paternidade do filho de Cristian Cravinhos

O Superior Tribunal de Justiça manteve o pedido do filho de Cristian Cravinhos de anulação da paternidade. Cravinhos havia entrado com recurso contra a decisão. Ele foi condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. Na época, o filho dele tinha 3 anos de idade. Ele também pede o fim de qualquer vínculo com o pai.



